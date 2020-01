Viterbo - Intervento della polizia a corso Italia - La dinamica ricostruita con i video delle telecamere di sorveglianza

Viterbo – Ragazzini distruggono vetrina, è stato un incidente.

Ieri pomeriggio intervento dei poliziotti della squadra volante della questura di Viterbo. Due ragazzini, di circa 12 anni, hanno distrutto la vetrina di un’attività commerciale a corso Italia.

Rotta, per la precisione, la porta in vetro del negozio di scarpe e abbigliamento Dominique: è andata in frantumi, con i cristalli che si sono riversati sui sampietrini.

Sul posto gli agenti della volante che, passati al vaglio i filmati della telecamere di sorveglianza, hanno appurato che si è trattato di un incidente: i 12enne avrebbero aperto la porta nel senso sbagliato, e questa si è distrutta. Inizialmente non era stata tralasciata nessuna ipotesi, tra cui un gioco finito male.

Ieri sono intervenuti anche i sanitari del 118.

20 gennaio, 2020