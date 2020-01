Il Re Leone protagonista del Grinv della parrocchia di Sant’Andrea

Viterbo - L'iniziativa si è conclusa il 3 gennaio

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Ieri sera si è conclusa la prima esperienza del Grinv della parrocchia viterbese di Sant’Andrea Apostolo, svoltasi nei giorni 27, 28, 30 e 31 dicembre 2019 e dal 2 al 3 gennaio 2020, il cui tema è stata la storia del Re Leone.

Ovviamente, è doveroso ringraziare don Dante, che ha guidato lo svolgimento delle attività. Ma noi animatori ci sentiamo di rivolgere un grazie altrettanto importante ai genitori dei bambini che hanno partecipato all’iniziativa. Infatti, avendo profondamente apprezzato il lavoro svolto durante il Grest 2019, siete stati voi ad averci proposto di dare vita al Grinv. Decidere di metterci in gioco per lanciarci in quest’avventura, dando seguito alla vostra idea, è stata la scelta migliore che potessimo fare, soprattutto per i bambini, che si sono divertiti moltissimo e che ringraziamo dal profondo del cuore per la loro simpatia e spontaneità.

In questo progetto siamo stati preziosamente aiutati da alcune mamme speciali, le nostre “fate madrine” Consuelo Valdannini, Loretta Paoletti, Stefania Porta, Rita Maggini e Catia Cocozza, che non ringrzieremo mai abbastanza per averci regalato molto del loro tempo. E tra le persone da ringraziare, non possono di certo mancare coloro che per noi sono rispettivamente come una nonna e uno zio sempre presenti e a cui ci siamo da tempo affezionati, ovvero Emma Brernabucci e Mario Pianura.

Inoltre, cogliamo l’occasione per ringraziare anche l’accademia Kronos onlus – Sezione Viterbo per aver regalato una mattinata colorata e giocosa ai nostri bimbi e l’abbazia cistercense di San Martino al Cimino – Parrocchia San Martino Vescovo, che ci ha accolto molto calorosamente in occasione della gita.

Grazie a tutti quanti. Vi vogliamo tanto bene, e speriamo che voi e i vostri figli abbiate passato dei giorni spensierati insieme a noi. Ci auguriamo che in questo breve ma intenso tempo, oltre a esservi divertiti, vi siate anche arricchiti interiormente, facendo vostri molti degli insegnamenti contenuti nel filml Re Leone. A tal proposito, ricordate per la vostra vita il motto di questo Grinv: “Non sai mai quanto sei forte finché non diventa la tua unica scelta”.

Ci vediamo alla prossima avventura.

Il gruppo giovani della parrocchia di Sant’Andrea Apostolo – Viterbo

5 gennaio, 2020