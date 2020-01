“Recupero di rifiuti speciali, la precedente amministrazione ha presentato due progetti distinti”

Civita Castellana - L'assessore Carlo Angeletti risponde all'interrogazione del consigliere Yuri Cavalieri

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – L’assessore all’Ambiente, in merito all’interrogazione del consigliere Yuri Cavalieri, ritiene opportuno precisare che, con la precedente amministrazione e sindaco Gianluca Angelelli, sono stati presentati due distinti progetti: realizzazione di una piattaforma costituita da tre impianti sperimentali per il recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da apparecchiature elettriche ed elettroniche in località Prataroni e realizzazione di impianto di recupero rifiuti non pericolosi in località Prataroni.

La procedura è gestita dalla regione Lazio, provincia di Viterbo e uffici tecnici comunali.

Preso notizia di quanto sopra, l’assessore ne ha dato pubblicità sul sito comunale, in cui è visibile il link regionale con tutte le indicazioni relative ai progetti, ottemperando cosi a quanto richiesto dalla regione Lazio, e dove tutti i cittadini civitonici potranno sapere come stanno le cose.

Inoltre, al fine di avere la massima chiarezza in merito alle suddette procedure ha chiesto al segretario generale del comune di Civita Castellana Fanelli Fratini e ai responsabili delle aree IV e III, stante l’importanza della materia, di voler verificare il contenuto delle determinazioni regionali, al fine di valutare, l’eventuale adozione di tutti i provvedimenti del caso a tutela dei cittadini civitonici, qualora necessari.

Carlo Angeletti

Assessore all’Ambiente, Sport e Servizi sociali

31 gennaio, 2020