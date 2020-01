Redditi dei parlamentari, Rotelli guadagna più di Giorgia Meloni

Politica - Il deputato viterbese ha presentato un imponibile superiore a quello della leader di FdI - Battistoni (FI) sfiora i 100mila euro - Non pubblicate le dichiarazioni di Fusco e Sgarbi

Viterbo – Mauro Rotelli supera i 100mila euro, Francesco Battistoni li sfiora. È quanto risulta dalla dichiarazione dei redditi dei politici del 2019, pubblicata sul sito del parlamento.

Il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Rotelli per il 2018 ha presentato un imponibile di 105mila 842 euro. Nell’anno precedente, invece, il reddito era di 46mila 722 euro. Un aumento, quindi, di oltre 59mila euro. Ma nel 2017 Rotelli non era ancora in parlamento.

È curioso che, seppur di poco, il deputato viterbese di FdI nel 2019 abbia dichiarato 8mila 697 euro in più della leader del partito Giorgia Meloni. Quest’ultima, secondo l’ultima dichiarazione dei redditi relativa al 2018, ha presentato un imponibile di 97mila 145 euro.

96mila 459 euro è, invece, il reddito imponibile per il 2018 dichiarato dal senatore di Forza Italia Francesco Battistoni. 24mila 238 euro in più rispetto all’anno precedente. Ma il parlamentare viterbese nel 2017 non era ancora a palazzo Madama.

Ovviamente, a differenza di Rotelli, il reddito di Battistoni non riesce a superare quello del leader del suo partito. Nel 2019 Silvio Berlusconi (Forza Italia) per il 2018 ha presentato un imponibile di 48 milioni 22mila 126 euro. Rispetto all’anno precedente la cifra è sostanzialmente invariata: Berlusconi è il politico più ricco.

Sul sito del parlamento non è stata pubblicata la dichiarazione dei redditi del 2019, ma relativa al 2018, del senatore Umberto Fusco (Lega) e del deputato Vittorio Sgarbi, anche sindaco di Sutri. Per entrambi l’ultima dichiarazione resa nota è quella relativa al 2017. Sgarbi presentò un imponibile di 782mila 682 euro, mentre Fusco di 37mila 395. Ma nel 2017 il senatore viterbese non era ancora a palazzo Madama.

4 gennaio, 2020