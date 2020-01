Regionali indoor, Vergaro si conferma ai vertici della velocità

Sport - Atletica leggera - A Formia podi anche per Gasbarri, Guerra, Panza, Botticelli ed Ercoli

Formia – Sono 11 gli atleti dell’Alto Lazio che hanno preso parte sabato 18 e domenica 19 nell’impianto di preparazione olimpica di Formia, accompagnati dai tecnici Federica Gregori e Umberto Battistin, ai campionati regionali indoor per tutte le categorie a partire dai Cadetti.

Confortanti i risultati ottenuti dagli atleti viterbesi in questa prima prova al coperto, molti di loro al primo anno di categoria, a conferma dell’ottimo lavoro svolto fino adesso con i propri allenatori, e anche se l’emozione ha tradito in qualche caso le aspettative, ricco il bottino di medaglie portate a casa.

Si riconferma ai vertici la velocista Elena Vergaro che nella prova dei 60 ostacoli si migliora ancora rispetto alla scorsa settimana ed ottiene con 9″07 il secondo posto (stesso tempo della vincitrice) e si ripete nei 60 metri con il terzo posto in finale con il tempo di 8″05 che gli vale anche in questa gara il minimo di partecipazione ai prossimi campionati Italiani Allievi di febbraio ad Ancona.

La Juniores Martina Gasbarri ottiene due bronzi, nell’alto e nel lungo anche se nella prima gara un po al di sotto delle aspettative. Bronzo negli Allievi per Federico Ercoli che alla prima uscita stagionale nel triplo ottiene un positivo 11,99 e nei 60 metri corre con il crono di 7″73. Bronzo anche per Giuseppe Guerra che alla prima uscita con il peso da 5 chili ottiene la buona misura di 12,28 e oro nel triplo per lo Juniores Andrea Panza che vince la gara con 10,76.

Bronzo nel Lungo anche per il civitonico Loajit Botticelli che ottiene la misura di 5,96 e sfiora il podio l’altro saltatore Iacopo Leonardi che ottiene il quarto posto nell’Alto con 1,65. Buon esordio sui 60 metri per lo Juniores Jo Canta che corre in batteria in 7″58 e per l’Allievo Diego Anselmi con 7″88 mentre una falsa partenza esclude dalla gara il talentuoso Manuel Gentile che ambiva sicuramente alla finale nella categoria Allievi. In gara nell’alto e nel lungo anche Erica Ciatti e nei 60 ostacoli il velocista Cadetto della Finass assicurazioni Atletica Viterbo Matteo Iannelli.

