Revolution Civitavecchia attende Tarquinia, è derby

Sport - Pallavolo - Domani alle 19 al palasport per l’ultima giornata di andata del campionato di serie C

Civitavecchia – Riceviamo e pubblichiamo – Aria di derby in casa Revolution Civitavecchia. Domani alle 19 al palasport i rossoblu ospiteranno il Tarquinia per l’ultima giornata di andata del campionato di serie C.

Si tratta di un match sulla carta semplice per Mancini e compagni, anche solo guardando una classifica che vede i civitavecchiesi al terzo posto con 24 punti e i tarquiniesi al quartultimo a quota 10. Ma emotivamente è un match insidioso, come tutti i derby.

Anche perché sono tanti gli ex in campo: i fratelli Francesco e Gabriele D’Iorio, Mancin, Marini, Viscanti e Contardi, guidati in panchina da un altro volto conosciuto in casa rossoblu, ovvero il tecnico Quaglia. Ex o non ex, la Revolution però ha fame di punti, anche perché reduce dal pesante ko rimediato in casa della Roma12.

“Paradossalmente e in vista della gara contro Tarquinia – spiega il capitano Mancini – la sconfitta della settimana scorsa non può che farci bene. La sfida di domani potrebbe sembrare semplice e quindi magari l’avremmo preso un po’ alla leggera. Ed invece il 3-0 subìto nel weekend scorso ci obbliga alla vittoria. Dopo oltre un mese che non giochiamo al palasport, non vediamo l’ora di tornare al successo davanti ai nostri tifosi”.

Per quel che riguarda la formazione, sono due le assenze con le quali deve fare i conti il tecnico Alessandro Sansolini: il lungodegente Michele Amoni, ed il libero Mauro Priolisi, entrambi alle prese con un problema alla caviglia. Una notizia positiva c’è, ossia il rientro dell’opposto Alessio Mocci, che torna dopo aver scontato un turno di squalifica.

24 gennaio, 2020