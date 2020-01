Politica - Matteo Salvini commenta i risultati delle elezioni regionali in Emilia-Romagna

Bologna – “Rifarei tutto, compreso il citofono”. Matteo Salvini commenta il risultato delle elezioni regionali in Emilia-Romagna e rivendica il “grande risultato del centrodestra in una regione dove di solito non c’era mai stata partita”.

“Qui abbiamo fatto opposizione con 9 consiglieri fino a ieri, adesso siamo a 13 o 14 consiglieri. È un passaggio che vuole dire che abbiamo fatto tanto e dobbiamo fare di più. Ci prepariamo a 5 anni di appassionata opposizione, perché il cambiamento in Emilia Romagna è solo rimandato” spiega il segretario della Lega.

Salvini rivendica la scelta di Lucia Borgonzoni, nonostante la candidata presidente abbia preso meno voti dell’insieme della coalizione che la sosteneva. “Ero e sono straconvinto che Lucia Borgonzoni sia la migliore candidata possibile – dice Salvini – Sono entusiasta dell’energia e delle idee che ha portato in una regione esigente. In 4 province su 9 Lucia ha vinto”.

“Non abbiamo fatto promesse mirabolanti, come hanno fatto dall’altra parte. Adesso vedremo se saranno rispettate. Nel frattempo pensiamo alle prossime elezioni regionali, aspettando di sapere quando voteremo per rinnovare il parlamento”.

27 gennaio, 2020