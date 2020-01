“Rigenerazione urbana, urgente convocare le associazioni di categoria”

Viterbo - La richiesta di Paolo Bianchini, capogruppo di Fratelli d’Italia, nel consiglio comunale di oggi

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Oggi, in consiglio comunale, ho richiesto la convocazione urgente della terza commissione consiliare con la presenza delle associazioni di categoria e degli ordini professionali.

Il tema è quello della rigenerazione urbana, dopo la pubblicazione sul Burl in data 14/01/20 delle nuove linee guida della regione Lazio per la redazione delle delibere comunali finalizzate al ripristino edilizio di zone importanti di Viterbo.

La città e i viterbesi avranno uno strumento importante per il recupero di aree edilizie fatiscenti che non possono più essere lasciate in stato di abbandono.

Paolo Bianchini

Capogruppo di Fratelli d’Italia

Condividi la notizia:











21 gennaio, 2020