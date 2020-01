“Riunione per il piano dei porti, dov’era il vicesindaco Luca Benni?”

Montalto di Castro - La consigliera comunale Eleonora Sacconi chiede spiegazioni all'assessore

Montalto di Castro – Riceviamo e pubblichiamo – Il 14 gennaio alla regione Lazio era stata fissata la prima riunione della conferenza di consultazione per la Vas (valutazione ambientale strategica) relativa al piano dei porti regionale.

Ultimo passaggio fondamentale per l’approvazione del piano dei porti, dove la Tuscia vede candidati due comuni per ospitare il porto turistico, Tarquinia e Montalto di Castro.

Erano presenti tutti i comuni costieri del Lazio, Tarquinia con il sindaco Giulivi, Montalto assente. La lettera ufficiale di convocazione è arrivata al protocollo del comune il 19 dicembre scorso. Dov’era il vicesindaco Luca Benni, sindaco facente funzioni, nonché assessore all’Urbanistica di Montalto?

La riunione era di estrema importanza, perché aveva lo scopo di iniziare a definire i riferimenti concettuali e operativi attraverso i quali si andrà asviluppare la Vas, che ha lo scopo di definire la compatibilità sotto il profilo ambientale dei siti dove far nascere o meno i porti turistici.

Gli assenti, si sa, non possono mai far valere le loro buone ragioni. Gli assenti, si sa, hanno sempre torto.

Ma se non interessa a Montalto la realizzazione del porto turistico, a chi deveinteressare? Agli altri sicuramente! Uno in meno, c’è più spazio per tutti gli altri.

In politica nulla è casuale, nulla accade per caso e la conclusione è che l’assenza di Luca Benni non sia stata una spiacevole dabbenaggine, ma certamente sia stata determinata da una sua precisa volontà: quella di fare in modo che Montalto di Castro non abbia mai il suo porto turistico.

A quale logica politica, di sviluppo economico e sociale risponda questo atteggiamento non ci è dato sapere, ma è giusto che i cittadini sappiano in modo da capire chi è e che cosa fa chi hanno eletto, qual è il comportamento di chi ha riscosso elettoralmente la loro fiducia. E qui, senza dubbio, è stata tradita.

Dobbiamo concludere che le mancanze precedenti, a questa non furono una fortuita quanto sciagurata distrazione, ma rispondevano alla precisa volontà dell’assessore Luca Benni, cioè quella di scongiurare la realizzazione del porto turistico a Montalto di Castro, Pescia compresa.

A questo punto una domanda sorge spontanea. Ma l’assessore, secondo voi quale idea disviluppo ha? Sempre ce l’ha un’idea di sviluppo!

A pensar male si fapeccato, ma ci si azzecca quasi sempre, evitiamo però di supporre quale possa essere la risposta. E’ bene che i cittadini si informino e riflettano. Riflettete cittadini, riflettete. E se riuscite perlomeno voi pretendete delle risposte.

Eleonora Sacconi

Consigliera di opposizione

Montalto di Castro

29 gennaio, 2020