“Roberto finalmente ritrovato, ora ce lo stiamo coccolando”

Viterbo - La famiglia Cuboni e e la famiglia Lucarini ringraziano amici, carabinieri e Tusciaweb per aver contribuito a rintracciare l'uomo scomparso per due giorni

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Egregio direttore, Roberto finalmente è stato ritrovato e tutti noi ce lo stiamo coccolando.

Ora però è il momento dei nostri ringraziamenti. Un grazie a tutte le forze dell’ordine e dei carabinieri che si sono spesi senza sosta nei due giorni e mezzo di ricerche.

Se avevamo dubbi, abbiamo riscoperto il valore dell’amicizia e della solidarietà, e quindi un altro grazie va a tutti gli amici che giorno e notte hanno camminato con noi per tutte le strade di Viterbo.

A tutti gli amici e non, che hanno letteralmente fatto impazzire il web, arrivando addirittura in tutt’Italia. In pratica alla cittadinanza tutta.

Non ultima la vostra testata giornalistica, Tusciaweb, che immediatamente ci e venuta in aiuto.

A tutti pertanto possa arrivare il nostro infinito ringraziamento e il nostro abbraccio sincero.

Famiglia Cuboni e famiglia Lucarini

Articoli: Roberto Cuboni è stato ritrovato – Giovane si allontana da casa e scompare

Condividi la notizia:











12 gennaio, 2020