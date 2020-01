Sacchi di rifiuti sul cippo in ricordo di Simone Gianfelici

Fabrica di Roma - L'immondizia abbandonata accanto alla croce sul luogo della morte del giovane - L'associazione Bcone: "Abbiamo trovato anche uno scopino per wc"

Fabrica di Roma – (a.c.) – Sacchi di rifiuti abbandonati sul cippo in ricordo di Simone Gianfelici. È l’amara scoperta compiuta ieri mattina dai ragazzi dell’associazione Bcone di Fabrica di Roma, che onora la memoria del giovane morto in un incidente stradale nel 2009.

Il cippo è posizionato lungo la via Falerina, tra Civita Castellana e Fabrica di Roma, nel luogo esatto in cui Gianfelici perse la vita. Una piccola croce col logo della Bcone, un’aquila di legno della Lazio (squadra del cuore di Simone), addobbi natalizi e piante ornamentali, tenute sempre in ordine dai volontari dell’associazione. Ieri, oltre a questo, c’erano anche tre sacchi con dentro “un vero schifo”, per usare le parole di Davide Frate, segretario della Bcone.

“Abbiamo trovato uno scopino per wc, stracci maleodoranti, guanti in lattice, confezioni di prodotti sturascarichi e bottiglie in plastica – fa sapere Frate -. Un gesto che denota la più totale mancanza di rispetto persino per i morti. Quella strada è maledetta, ci sono stati diversi incidenti mortali negli anni, e per noi del posto evoca ricordi orribili. Vedere uno sfregio simile fa ancora più male”.

Secondo il segretario della Bcone, i rifiuti “sono stati abbandonati tra mercoledì notte e ieri mattina, perché mercoledì pomeriggio un ragazzo dell’associazione è passato davanti al cippo e non ha visto nulla di strano”.

“Vogliamo anche ricordare a tutti gli amministratori locali che avevano promesso di attivarsi per installare dei guard-rail, che la strada lì è ancora come prima, pericolosissima. Facciano qualcosa al più presto, per non rischiare di allungare ulteriormente la lista delle tragedie” conclude Frate.

3 gennaio, 2020