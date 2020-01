Sacro fuoco a Bagnaia, vietati contenitori di vetro e metallo

Comune - Firmata l'ordinanza sindacale per la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica in vigore questa sera

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Misure a tutela della sicurezza urbana e della incolumità pubblica a Bagnaia, in occasione dei festeggiamenti per Sant’Antonio Abate previsti per oggi e domani 17 gennaio, c’è l’ordinanza sindacale (n. 8 del 16/1/2020).

Oltre alla predisposizione di specifiche misure di vigilanza volte a garantire un puntuale controllo del territorio, si è ritenuto opportuno disporre misure a tutela della sicurezza urbana e dell’incolumità pubblica, a difesa del rispetto delle norme che regolano la vita civile, al fine di migliorare nel territorio comunale le condizioni di vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale.

In via contingibile e urgente, sono stati pertanto emanati i seguenti provvedimenti:

1) con effetto dalle 15 di oggi, 16 gennaio, alle 8 di domani 17 gennaio, è fatto divieto per chiunque di consumare bevande alcoliche in contenitori di vetro e metallo nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito e in ogni luogo pubblico o di uso pubblico;

2) con effetto dalle 19 di oggi, 16 gennaio, alle 8 di domani 17 gennaio, è fatto divieto agli esercenti, operanti a qualsiasi titolo, di vendere bevande alcoliche o superalcoliche per l’asporto o il consumo. Sono esentati dal predetto divieto:

a) i pubblici esercizi limitatamente alla somministrazione al tavolo o al banco, con divieto di vendita per asporto;

b) lo stand gastronomico presente in piazza XX Settembre fino alle 21.

Ai trasgressori – si legge ancora nell’ordinanza – sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25 euro a euro 500. La versione integrale dell’ordinanza è consultabile sull’albo pretorio del comune di Viterbo.

16 gennaio, 2020