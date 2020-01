“Saldi al via il 4 gennaio, ci aspettiamo una stagione eccellente”

Viterbo - L'assessora allo Sviluppo economico e alle Attività produttive Alessia Mancini sull'inizio imminente degli sconti invernali

Sabato 4 gennaio inizieranno i saldi.

A ricordarlo è l’assessora allo Sviluppo economico e alle Attività produttive Alessia Mancini, che aggiunge: “In tutta la regione Lazio i saldi invernali avranno inizio il 4 gennaio. La data è quella prevista dalla normativa regionale, ovvero il primo giorno feriale prima dell’Epifania, e termineranno il prossimo 15 febbraio, dopo sei settimane dal giorno di inizio.

In base ai dati forniti dalle associazioni di categoria ci aspettiamo un’eccellente stagione di saldi. Iniziano di sabato. Di gente in città ce n’è molta. Viterbesi e turisti. Complice anche il periodo di festa che si respira. Confidiamo anche nel bel tempo. Un capo a prezzo scontato fa sempre gola. Un’occasione in più per vivere a piedi il nostro centro storico”.

2 gennaio, 2020