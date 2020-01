Scappa dopo avere tamponato mamma e figlia, rimesso in libertà il pirata della strada

Viterbo - Convalidato l'arresto, è stato disposto il solo obbligo di dimora - E' il 43enne bloccato al Pilastro dalla volante dopo un rocambolesco inseguimento

Viterbo – Tampona mamma e figlia e scappa, rimesso in libertà con l’obbligo di dimora a Viterbo.

E’ il pirata della strada 43enne del capoluogo arrestato dalla polizia domenica sera, verso le 21,30, dopo un rocambolesco inseguimento finito nei pressi della sua abitazione, in viale Bruno Buozzi, al Pilastro, dove l’uomo è stato rintracciato e arrestato dalla volante.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, dopo essere piombato sulla vettura che lo precedeva all’incrocio tra viale Trieste e via Po, invece di fermarsi, ha tentato di darsi alle fuga per evitare le conseguenze dell’incidente stradale.

Finito in manette per omissione di soccorso e resistenza a pubblico ufficiale è comparso ieri mattina davanti al giudice Silvia Mattei, pm Eliana Dolce, assistito dal difensore Francesco Massatani.

E’ accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale perché, durante la fuga, oltre ad avere miracolosamente schivato dei pedoni, avrebbe rischiato di travolgere un’auto dei carabinieri, che sarebbe riuscita a evitarlo solo grazie alla prontezza di un militare al volante.

Davanti al giudice, che ha convalidato l’arresto, il 43enne si è avvalso della facoltà di non rispondere. Rimesso in libertà con la sola misura cautelare dell’obbligo di dimora a Viterbo, dovrà ripresentarsi in tribunale il prossimo 26 febbraio, giorno in cui sarà processato per direttissima.

L’avvocato Massatani ha infatti chiesto i termini a difesa, per valutare l’opportunità di chiedere per il suo assistito il ricorso a un rito alternativo.

7 gennaio, 2020