Scarabeo, una vittoria per mister Grezio

Sport - Volley - Serie B - I civitonici dedicano il successo per 3-1 con la Virtus Roma all'allenatore, assente per un lutto improvviso - Per l'Orte niente da fare con la Lazio

Condividi la notizia:











Roma – (a.c.) – Una vittoria per Fabrizio Grezio. La Scarabeo Civita Castellana espugna per 3-1 il campo romano dell’Armundia Virtus San Gaetano senza il suo allenatore, costretto a lasciare il gruppo nella nottata di giovedì per la scomparsa improvvisa del padre. E la dedica si allarga anche al dirigente Paolo Mecucci, colpito nelle stesse ore dalla perdita del fratello Carlo, storico tifoso del Palasmargiassi.

Condizionata da un clima tutt’altro che sereno, la squadra di Civita Castellana si trova ad affrontare una partita sulla carta agevole con la testa piena di pensieri. Ma con carattere e forza, i rossoblù riescono comunque a centrare l’obiettivo più importante, e cioè i 3 punti, pur lasciando sul piatto solo un set alla Virtus.

Con questo risultato, la Scarabeo conserva 7 punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice in classifica, la Lazio, adesso solitaria al secondo posto.

I biancocelesti vincono 3-0 a Orte, contro una squadra improvvisata e ormai ridotta all’osso dagli infortuni. Per avere una minima alternativa in panchina, coach Di Marco è costretto addirittura a richiamare lo storico capitano Mattia Madonna, che rispolvera scarpette e ginocchiere dopo diversi mesi di stop per offrire un po’ di sostegno ai compagni.

Difficile, anzi impossibile pensare di fare risultato in queste condizioni contro una squadra come la Lazio. Per l’Orte arriva una sconfitta piuttosto netta, che chiude il girone d’andata (la settimana prossima i biancorossi saranno fermi per il turno di riposo) con 16 punti e ancora un margine di vantaggio gestibile sulla zona retrocessione. Adesso tre settimane di sosta da sfruttare al massimo per svuotare, almeno parzialmente, l’infermeria.

Serie B girone F – Giornata 12

Anguillara Isola Sacra 2-3 Bcc Colli Albani Genzano Amin 21k Roma 7 1-3 Cus Cagliari Garibaldi La Maddalena 3-2 Armundia Virtus San Gaetano Scarabeo Civita Castellana 1-3 Silvio Pellico Sarroch 1-3 Orte Lazio 0-3 RIPOSA Fenice

Classifica

Pos. Squadra Pt. 1 Scarabeo Civita Castellana 30 2 Lazio 23 3 Sarroch 22 4 Cus Cagliari 21 5 Fenice Roma 20 6 Isola Sacra Fiumicino 19 7 Amin 21k Roma 7 19 8 Garibaldi La Maddalena 17 9 Orte 16 10 Anguillara 12 11 Bcc Colli Albani Genzano 11 12 Armundia Virtus San Gaetano 6 13 Silvio Pellico 3P Sassari 0

Condividi la notizia:











20 gennaio, 2020