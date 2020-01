Schenardi chiude? Il gestore: “No, aspettiamo preventivi per una ristrutturazione”

Viterbo - Urbano Salvatori rassicura la clientela

Viterbo – Schenardi sta per chiudere di nuovo? La voce circola ormai da settimane. C’è chi parla di problemi economici da parte dei gestori che si ripercuotono su tutta la macchina organizzativa del gran caffè di corso Italia. Si vocifera di dipendenti che lamenterebbero stipendi arretrati e ritardi anche sull’affitto del locale stesso.

Ma il gestore, Urbano Salvatori, nega tutto e, anzi, rassicura la clientela.

“Come già detto nei giorni scorsi – ricorda Salvatori – abbiamo chiuso soltanto per fare dei lavori di ristrutturazione che erano ormai indispensabili per via dell’umidità che c’è nei muri”.

Solo lavori in corso, dunque. Lavori che però, in realtà, non sono ancora neanche partiti. E intanto secondo indiscrezioni nel bar più prestigioso del centro storico di Viterbo mancherebbe perfino la corrente elettrica.

“Stiamo aspettando i preventivi – replica Salvatori -. Non appena li avremo faremo di tutto perché siano ben fatti e completati nel più breve tempo possibile. La corrente c’è. Non è affatto vero che manca”.

Anche per quanto riguarda i mancati stipendi ai dipendenti secondo Urbano Salvatori si tratta soltanto di voci senza fondamento. “Sono tutti pagati in modo regolare – assicura prima di chiudere la conversazione -. Tra l’altro oggi è il mio compleanno e ognuno di loro mi ha chiamato per farmi gli auguri. Quindi mi vogliono bene e non hanno alcun problema con il sottoscritto”.

30 gennaio, 2020