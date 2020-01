Viterbo - Il gestore del locale storico di corso Italia: "Stiamo facendo solo un po' di manutenzione"

Viterbo – “Schenardi chiuso per lavori in corso”. In tanti hanno temuto il peggio, ma no stavolta il Gran caffè Schenardi non ha chiuso. Il locale storico di corso Italia che ha una travagliata (e purtroppo sfortunata) storia di aperture e chiusure dopo qualche mese di attività, o al massimo qualche anno, questa volta ha tirato giù la serranda soltanto per un po’ di manutenzione.

“E’ un locale che ha 400 anni – spiega l’attuale gestore Urbano Salvatori – ed è fisiologico che ci siano delle necessità strutturali sulle quali intervenire”.

Uno dei problemi maggiori è l’umidità. “Purtroppo ce n’è molta nei muri – continua Salvatori -. Prima di aprire, quindi due anni fa, avevo già fatto fare una serie di lavori che però evidentemente non sono bastati. Ora speriamo di risolvere”.

Impossibile al momento dare informazioni certe sui tempi. “Ho contattato un’impresa – dice il gestore di Schenardi – che vedrà cosa c’è bisogno di fare e quanto ci vorrà. Non so definire per quanti giorni o settimane saremo chiusi. Abbiamo approfittato di questo periodo che è un po’ più “morto” perché siamo in pieno inverno ed è passato il periodo natalizio, ma contiamo di riaprire al più presto”.

24 gennaio, 2020