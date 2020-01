Furti nelle stazioni, 207 arresti nel 2019

Polfer - Il bilancio annuale delle attività nel Lazio

Viterbo – 207 persone arrestate, 756 denunciate e 794 contravvenzioni elevate, per un totale di oltre 216mila persone identificate. È il bilancio dell’attività della polizia ferroviaria del Lazio nel 2019 per prevenire rapine, borseggi, furti e scippi in stazione o sui treni. I dati sono contenuti in una nota del compartimento polizia ferroviaria per il Lazio, diramata dalla questura di Viterbo.

Vasta la gamma d’interventi operati dal personale Polfer. Tra questi, un ruolo di primo piano va al contrasto ai furti di rame, per cui sono state arrestate 2 persone e denunciate a piede libero altre 8. Risultati ottenuti grazie a 140 controlli ai centri di raccolta e recupero dei metalli e 2527 servizi di pattugliamento delle linee ferroviarie.

Come riporta la nota della Polfer, l’operazione più importante a livello di polizia giudiziaria è stata a Latina, dove l’intervento della Polfer ha permesso di individuare e arrestare 7 persone di cittadinanza romena per furti alle biglietterie automatiche di diverse stazioni.

Gli agenti hanno vigilato anche sul fenomeno dell’abusivismo, effettuando 148 controlli straordinari su attività commerciali non autorizzate, fornito servizi di ordine pubblico in 537 eventi e collaborato al ritrovamento di 154 minori.

Fra i tanti episodi ricordati dalla nota della polfer quello di un bambino di due anni affidato dalla madre momentaneamente a un viaggiatore salito sullo stesso treno alla stazione di Fiumicino per consentirle di caricare diverse valigie; ma la mamma mentre si allontanava per timbrare il biglietto vedeva il treno partire. Attimi di panico, ma il capotreno, avvisato dal passeggero che custodiva il bambino, ha immediatamente allertato la centrale operativa del compartimento polizia ferroviaria, che ha subìto provveduto per l’accoglienza del bimbo al suo arrivo alla stazione Termini da parte di una pattuglia della polizia ferroviaria che ha intrattenuto e accudito il piccolo fino all’arrivo della mamma.

Per quanto riguarda le operazioni di soccorso, nei vari uffici polfer del Lazio ci sono 6 defibrillatori automatici in funzione, al cui utilizzo sono stati addestrati 110 dipendenti. Il personale è stato anche impegnato nelle attività di sensibilizzazione dei giovani, con visite in 57 istituti scolastici.

La nota della polfer riporta anche la notizia del salvataggio di una persona che voleva suicidarsi alla stazione di Fondi, segnalata alla polfer di Formia; i poliziotti hanno immediatamente individuato la persona e l’hanno convinta a desistere.

11 gennaio, 2020