Viterbo - In strada Acquarossa intervento di polizia e 118

Viterbo – Scontro tra auto, due feriti.

Incidente stradale nel primo pomeriggio in strada Acquarossa. Per cause ancora d’accertare, intorno alle 15 due auto si sono scontrate a un centinaio di metri dal bivio per la Teverina.

Nell’incidente sono rimaste ferite due persone. Trasportate all’ospedale di Belcolle, non sarebbero in gravi condizioni.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i poliziotti della Polstrada. Gli agenti hanno fatto i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro e gestito la viabilità che ha subito rallentamenti.

29 gennaio, 2020