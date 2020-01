Montefiascone - Intervento di carabinieri e 118 - FOTO

Condividi la notizia:











Montefiascone – Scontro tra due auto, due feriti.

L’incidente stradale è avvenuto questa mattina intorno alle 9 in via Fiordini vicino al bivio per la località Casone a Montefiascone.

Per cause in corso d’accertamento si sono scontrate una Fiat 500L e una Renault Modus.

I due conducenti sono rimasti feriti e sono stati portati al pronto soccorso di Belcolle.

Sul posto i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Montefiascone e i sanitari del 118.

I militari hanno gestito la viabilità ed effettuato i rilievi per risalire all’esatta dinamica dell’incidente.

Condividi la notizia:











11 gennaio, 2020