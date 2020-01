Viterbo - Intervento di polizia locale, carabinieri e 118 - FOTO

Viterbo – Scontro tra due auto sulla Cassia Nord, un ferito.

L’incidente stradale è avvenuto intorno alle 13,30 sulla Cassia Nord, a Viterbo.

Per cause in corso d’accertamento, si sono scontrate due auto.

Nello scontro è rimasta ferita una persona, che è stata portata al pronto soccorso di Belcolle.

Sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Viterbo per gestire la viabilità ed effettuare i rilievi per risalire all’esatta dinamica dell’incidente.

Sul posto anche i carabinieri e i sanitari del 118.

Si sono verificati rallentamenti al traffico a causa dei mezzi sulla carreggiata.

30 gennaio, 2020