Scontro sull’A1 tra un camion e un’auto, due morti

Cronaca - Nel tratto tra Casalpusterlengo e Lodi - Si sono formate lunghe code

Lodi – Scontro tra un camion e un’auto, due morti.

L’incidente รจ avvenuto poco dopo le 13 sull’autostrada A1 Milano-Napoli tra Casalpusterlengo e Lodi in direzione Milano.

Per cause in corso d’accertamento si sono tamponati un autoarticolato e una macchina.

Nello scontro sono morti i due occupanti dell’automobile: un uomo di 76 anni e una donna di 24.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale, il 118 e i tecnici di Autostrade.

A causa dell’incidente si sono formate lunghe code sull’autostrada.

16 gennaio, 2020