Viterbo - A distanza di circa cinquanta metri dallo schianto mortale di ieri – Intervento di polizia locale e 118 - FOTO

Viterbo – Scontro tra tre auto sulla Commenda, due feriti.

Nuovo incidente stradale sulla Commenda a poche ore di distanza e a circa cinquanta metri dallo schianto mortale di ieri mattina in cui ha perso la vita un 28enne di Valentano.

Ieri sera intorno alle 19 un nuovo incidente stradale si è verificato sulla Commenda nei pressi del bivio con la Verentana tra Viterbo e Montefiascone.

Per cause in corso d’accertamento si sono scontrate una Volkswagen Golf, una Opel Corsa e una Nissan.

Due persone sono rimaste ferite e portate al pronto soccorso di Belcolle.

Sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Viterbo che hanno gestito la viabilità ed effettuato i rilievi per risalire all’esatta dinamica dell’incidente.

Sul posto anche i sanitari del 118 con due ambulanze per soccorrere i feriti.

Pochi giorni fa, esattamente il 17 gennaio, l’incrocio è stato teatro di un altro incidente in cui si sono scontrate due auto e sono rimasti feriti padre e due bambini.

28 gennaio, 2020