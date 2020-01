Scontro in via Isonzo, ferita una donna

Viterbo - Sul posto la polizia locale e i sanitari del 118

Condividi la notizia:











Viterbo – Scontro in via Isonzo, una donna ferita.

Incidente questa mattina alle 8. Per cause ancora in corso di accertamento una Golf e un’Audi A2 si sono scontrate in via Isonzo all’incrocio con via Brenta.

Nell’impatto la conducente della Golf è rimasta ferita, ma non sarebbe in gravi condizioni. La donna è stata immediatamente trasportata a Belcolle da sanitari del 118.

Sul posto la polizia locale per tutti i rilievi del caso.

Condividi la notizia:











24 gennaio, 2020