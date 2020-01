Scoperta “boutique del falso” al Pigneto

Roma - Guardia di finanza - Due denunce e 1500 articoli sequestrati - VIDEO

Condividi la notizia:











Roma – Era una vera e propria “boutique del falso” quella scoperta dai finanzieri del comando provinciale di Roma, che hanno denunciato due persone all’autorità giudiziaria della capitale e sequestrato oltre 1.500 articoli contraffatti con marchi di griffe di case dell’alta moda.

Agli uomini della finanza, non è sfuggito il continuo andirivieni di persone in un appartamento nel cuore del quartiere Pigneto, da cui uscivano con confezioni con i segni distintivi di firme del settore dell’abbigliamento.

Dopo aver monitorato la situazione per alcuni giorni, i militari hanno deciso di perquisire l’appartamento, al cui interno un cittadino senegalese aveva ordinatamente esposto capi ed accessori delle marche più note – “Chanel, “Gucci”, “Hermes”, “Louis Vuitton”, “Nike”, Adidas”, “Colmar”, “K Way”, “Ciesse Piumini”, “Napapijri”, “Woolrich” e “Stone Island” – tutti perfettamente confezionati, con tanto di etichetta e di “certificato di garanzia”.

“L’uomo, già destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato, – spiegano dalla finanza – dovrà rispondere dei reati di ricettazione e detenzione per la vendita di merce contraffatta, mentre il proprietario dell’appartamento è stato segnalato per avere violato la normativa sull’ingresso e il soggiorno in Italia avendo affittato l’immobile di proprietà a un cittadino extracomunitario clandestino.

L’immobile è stato sottoposto a sequestro preventivo”.



Condividi la notizia:











29 gennaio, 2020