Scuola sottufficiali dell’esercito, 18 marescialli pronunciano il giuramento solenne

Viterbo – Si è tenuto oggi, nella caserma Soccorso Saloni, sede della scuola sottufficiali dell’esercito, il giuramento solenne del terzo corso marescialli a nomina diretta della specializzazione sanità.

18 marescialli hanno pronunciato individualmente la formula del giuramento dinanzi alla bandiera d’istituto, decorata di medaglia di bronzo al valore dell’esercito e medaglia d’argento al merito civile, alla presenza del comandante della scuola, generale di brigata Pietro Addis, di una rappresentanza del personale del quadro permanente, nonché di familiari e amici che hanno condiviso con loro l’emozione di questo momento particolarmente significativo.

Il corso per marescialli a nomina diretta della specializzazione sanità si articola su due fasi e un tirocinio pratico ed è rivolto a infermieri, tecnici di radiologia medica, tecnici di laboratorio biomedico e fisioterapisti.

La prima fase, svolta all’istituto di formazione viterbese, è suddivisa in un modulo formazione del combattente (finalizzato a conseguire le capacità tecnico-professionali essenziali per la condotta di attività militari ai minori livelli) e in un modulo formazione del leader (volto a conferire le capacità basilari per poter operare in contesti e situazioni particolari che richiedono elevata professionalità e consapevole responsabilità).

La seconda fase e il tirocinio pratico, invece, saranno svolti alla scuola di sanità e veterinaria di Roma a partire dal mese di febbraio.

24 gennaio, 2020