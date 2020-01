Secondo open day alla scuola marescialli dell’aeronautica militare

Viterbo - Il 16 gennaio hanno partecipato gli studenti del liceo ginnasio Mariano Buratti

Viterbo – Continuano, alla scuola marescialli dell’aeronautica militare gli open day a favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Viterbo.

Dopo il primo incontro, svoltosi il 27 novembre con la partecipazione degli studenti dell’istituto di istruzione statale superiore Francesco Orioli, giovedì 16 gennaio si è replicato. Al secondo open day ha partecipato il liceo ginnasio Mariano Buratti di Viterbo con circa 50 studenti del quinto anno.

La giornata è stata organizzata con una visita guidata alle principali strutture della scuola e con una conferenza informativa e di orientamento tenuta da personale qualificato che è risultata particolarmente apprezzata dagli studenti presenti.

“L’attività – dice il comandante della scuola marescialli dell’aeronautica militare, colonnello Leonardo Moroni – è stata allestita per condividere con i giovani studenti ciò che rappresenta la realtà dell’aeronautica Militare; nel contempo consentirà anche di illustrare le prospettive occupazionali che i concorsi in forza armata possono attualmente offrire. In alternativa agli open day comunque, siamo disponibili in ogni momento, per tutti quegli Istituti che ne faranno richiesta, a sviluppare conferenze direttamente presso le Scuole presenti sul territorio provinciale“.

Il prossimo open day è previsto per l’11 febbraio.

La scuola marescialli dell’aeronautica militare/comando aeroporto di Viterbo è posta alle dipendenze del comando delle scuole dell’aeronautica militare e della terza regione aerea di Bari. Il reparto ricopre una duplice missione: da una parte, quale istituto a carattere universitario, ha il compito di provvedere alla formazione militare e morale e all’istruzione professionale specifica dei sottufficiali del ruolo marescialli, nonché al perfezionamento e all’aggiornamento di tale formazione. Dall’altra, quale aeroporto militare aperto al traffico civile, fornisce il supporto tecnico-operativo, i servizi alla navigazione aerea e l’attività di force-protection sull’aeroporto Tommaso Fabbri.

17 gennaio, 2020