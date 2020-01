Segnali stradali imbrattati con adesivi pieni di slogan

Viterbo - Tra i tanti, il divieto d’accesso in piazza del Comune

Viterbo – (s.c.) – C’è gente a Viterbo che si diverte a imbrattare in modo vistoso i segnali stradali con svariati adesivi pieni di slogan o anche pubblicitari.

Si diverte impunemente senza che nessuno intervenga per evitare l’insozzamento e senza che nessuno indaghi su violazioni che sono sanzionabili dall’articolo 639 del codice penale.

E’ il caso, questa volta, del segnale di divieto d’accesso situato in piazza del Comune proprio all’inizio di Via Cavour. Una vera vergogna per tutti i turisti che arrivano a visitare la città e che la trovano lurida e malconcia.

Possibile che le diverse telecamere, che coprono l’intera visuale della piazza, non abbiano registrato nulla? Che nessuno abbia visto niente? Che nessuno sappia ricondurre i diversi adesivi, contenenti diverse scritture o simboli, ai diversi personaggi autori di simili gesti vandalici? Rimane difficile pensarlo.

12 gennaio, 2020