Il senatore leghista Umberto Fusco a Bibbiano

Politica - Oggi alle 18 sarà con Matteo Salvini a sostenere la candidatura di Borgonzoni alle Regionali in Emilia Romagna

Bibbiano – Un’altra tappa si aggiunge al tour elettorale del senatore della Lega Umberto Fusco al fianco di Matteo Salvini per sostenere la candidatura di Lucia Borgonzoni per le Regionali in Emilia Romagna.

Oggi l’appuntamento è a Bibbiano dove alle 18 Fusco, in Emilia con altri esponenti dalla Tuscia, si ritroverà coi militanti.

“Avverto un clima teso – commenta Fusco -. La sinistra è preoccupata, mentre noi siamo sereni e convinti che, dopo 70 anni, in Emilia potrebbe esserci un cambiamento epocale”.

“Credo fermamente che questa possibilità possa concretizzarsi. Fino all’ultimo – dice – sosterremo i nostri candidati e il partito”.

23 gennaio, 2020