Serie B, la Scarabeo chiede un favore all’Orte

Sport - Pallavolo - I biancorossi ospitano la Lazio, seconda in classifica, al Palatevere - Civita Castellana in campo a Roma contro la Virtus San Gaetano

Orte – Dopo aver rallentato la corsa del Sarroch domenica scorsa, il Volley club Orte può dare un altro aiuto alla fuga della Scarabeo Civita Castellana capolista. Oggi pomeriggio (ore 18), infatti, al Palatevere arriva la Lazio, seconda in classifica.

L’Orte continua a gestire una situazione d’emergenza, con un roster ridotto all’osso dai tanti infortuni, ma il punto strappato con carattere a Sarroch ha restituito grande morale alla truppa guidata da Gian Paolo Di Marco. Tanto che adesso si sogna di poter fare uno scherzetto anche alla Lazio.

Dal canto suo, la Scarabeo sarà impegnata a Roma, sul campo dell’Armundia Virtus San Gaetano. Una partita sulla carta senza storia, con i romani penultimi in classifica con soli 6 punti. Civita Castellana non può comunque rilassarsi, perché, in vista dell’impegno in coppa Italia tra due settimane, deve continuare a vincere per fare più punti della prima in classifica del girone E.

Serie B girone F – Giornata 12

Anguillara Isola Sacra Bcc Colli Albani Genzano Amin 21k Roma 7 Cus Cagliari Garibaldi La Maddalena Armundia Virtus San Gaetano Scarabeo Civita Castellana Silvio Pellico Sarroch Orte Lazio RIPOSA Fenice

Classifica

Pos. Squadra Pt. 1 Scarabeo Civita Castellana 27 2 Fenice Roma 20 3 Lazio 20 4 Sarroch 19 5 Cus Cagliari 19 6 Isola Sacra Fiumicino 17 7 Garibaldi La Maddalena 16 8 Amin 21k Roma 7 16 9 Orte 16 10 Anguillara 11 11 Bcc Colli Albani Genzano 11 12 Armundia Virtus San Gaetano 6 13 Silvio Pellico 3P Sassari 0

18 gennaio, 2020