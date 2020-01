“Servono compattezza, organizzazione tattica e spavalderia giovanile”

Sport - Calcio - Serie C - Antonio Calabro presenta il match tra Viterbese e Bari e annuncia un'assenza importante in attacco

Viterbo – (s.s.) – La Viterbese perde un altro pezzo pregiato.

Non bastano i problemi in difesa, per Antonio Calabro arriva anche una grana in attacco.

Alla vigilia dell’importante match contro il Catania l’allenatore annuncia l’assenza di Volpe, che non sarà della partita per via di un risentimento muscolare.

“Michele non ci sarà – spiega l’allenatore -. Ha avuto un infortunio sull’altra gamba e per noi è una grossa perdita. Markic va valutato domani ma speriamo di recuperarlo. Al di là di chi scenderà in campo mi aspetto una partita come quella col Bari perché il Catania è sempre il Catania. Ha preso Curcio e ha giocatori come Sarno, Barisic, Di Molfetta e Biagianti. In difesa hanno Calapai a destra che ho avuto io a Carpi e Pinto, che come il compagno di reparto ha fatto la serie B. Dobbiamo aggredire le difficoltà con compattezza, organizzazione tattica e anche un po’ di spavalderia giovanile”.

Viterbese – Catania. I convocati gialloblù: Antezza, Baschirotto, Besea, Bensaja, Bezziccheri, Bianchi, Bunino, Culina, De Giorgi, De Santis, Errico, Maraolo, Markic, Molinaro, Pini, Ricci, Sibilia, Simonelli, Tounkara, Urso, Vitali, Zanoli

Serie C – girone C

23esima giornata

domenica 26 gennaio

Rende – Vibonese (sabato)

Reggina – Bari

Viterbese – Catania

V. Francavilla – Paganese

Monopoli – Ternana

Potenza – Bisceglie

Rieti – Casertana

Avellino – Picerno

Cavese – Teramo

S. Leonzio – Catanzaro (lunedì)

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 52 22 16 4 2 45 16 29 Bari 46 22 13 7 2 40 16 24 Ternana 46 22 14 4 4 34 20 14 Monopoli 43 22 14 1 7 30 18 12 Potenza 41 22 12 5 5 25 15 10 Teramo 34 22 9 7 6 24 23 1 Catania 33 22 9 6 7 33 32 1 Catanzaro 32 22 9 5 8 29 25 4 Paganese 29 22 7 8 7 31 26 5 Viterbese 29 22 8 5 9 29 27 2 Casertana 28 22 6 10 6 29 28 1 Cavese 28 22 7 7 8 20 31 -11 Vibonese 27 22 6 9 7 38 28 10 V. Francavilla 27 22 6 9 7 27 29 -2 Avellino 27 22 8 3 11 26 33 -7 Picerno 23 22 6 5 11 23 28 -5 Bisceglie 17 22 3 8 11 18 32 -14 Rende 14 22 3 5 14 15 40 -25 S. Leonzio 12 22 2 6 14 19 40 -21 Rieti 8 22 3 4 15 23 51 -28

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe, Mamadou Tounkara

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Salvatore Molinaro, Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli, Nicholas Bensaja

25 gennaio, 2020