Simone Tranzi ai campionati italiani assoluti di nuoto

Sport - Il 17enne fabrichese cresciuto nel team Orte sarà in gara a Riccione con tutti i più grandi campioni azzurri

Orte – Per la prima volta da quando esiste la piscina comunale di Orte, un atleta cresciuto nella squadra locale di nuoto raggiunge il traguardo dei campionati italiani assoluti.

Simone Tranzi, 17enne di Fabrica di Roma cresciuto nelle file del team Orte, è riuscito a strappare il pass per la massima competizione di nuoto nei 200 dorso, col tempo di 1’59″7.

Le gare si disputeranno dal 17 al 21 marzo a Riccione e Tranzi avrà l’onore di condividere la piscina con tutti i più grandi campioni azzurri, come Gregorio Paltrinieri, Gabriele Detti e Federica Pellegrini.

L’atleta fabrichese, che continua ad allenarsi regolarmente a Orte pur essendo tesserato con la società romana Olgiata 20.12, ha centrato la qualifica anche per i campionati italiani Juniores in diverse categorie.

Tranzi gareggerà nei 50 dorso, 100 dorso e 200 dorso sia nei campionati invernali, a Riccione dal 3 all’8 aprile, che in quelli estivi, in programma a Roma in vasca da 50 metri.

2 gennaio, 2020