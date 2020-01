Simone Tranzi premiato a palazzo Nuzzi per l’eccellenza sportiva

Orte - Il nuotatore riceve una targa dal sindaco Giuliani e l'assessore Bacchiocchi per la qualificazione ai campionati italiani assoluti

Condividi la notizia:











Orte – Simone Tranzi riceve il premio all’eccellenza sportiva del comune di Orte. Il nuotatore dell’Olgiata 20.12, cresciuto e ancora allenato nel gruppo del team Orte, è stato ricevuto sabato a palazzo Nuzzi dal sindaco Angelo Giuliani e l’assessore allo Sport Diego Bacchiocchi, che gli hanno consegnato una targa per la recente qualificazione ai campionati italiani assoluti.

Tranzi ha ottenuto il pass per la gara dei 200 metri dorso, grazie al crono di 1’59″7, e sarà in acqua a Riccione dal 17 al 21 marzo.

Il 17enne di Fabrica di Roma era accompagnato dall’allenatore Federico Pazzielli e da tutti i ragazzi del team Orte-Olgiata.

“Quello di Simone è un primato per il nuoto ortano. Non era mai successo che un nostro atleta arrivasse a qualificarsi per i campionati italiani assoluti. Credo che si tratti di un’eccellenza non solo ortana, ma provinciale” ha commentato Bacchiocchi.

“È una grande soddisfazione avere un atleta di questa portata nell’equipe di Orte. Lo sport qui in città sta raggiungendo dei traguardi che non potevamo nemmeno immaginare prima” ha aggiunto Giuliani.

Su invito di Bacchiocchi, “per dimostrare che i risultati non arrivano per caso”, Tranzi ha raccontato brevemente la sua giornata tipo: “Esco da scuola, entro in macchina e vado a Orte. Mi alleno fino alle 16,30, poi torno a casa e studio. Tutti i giorni tranne la domenica, quando ci sono le gare”.

Condividi la notizia:











7 gennaio, 2020