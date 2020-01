Nuovo sindacato carabinieri, Giuseppe Mancuso segretario provinciale

Viterbo - Il militare: "Dalla parte dei lavoratori con le stellette"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Per volere della segretaria nazionale del Nuovo sindacato carabinieri (Nsc), Giuseppe Mancuso è stato nominato dall’assemblea generale segretario provinciale di Viterbo.

Un incarico di grande prestigio e di valenza per il brigadiere di Vasanello, attualmente in forza al comando compagnia carabinieri di Civita Castellana.

L’istituzione dei sindacati militari segna un passo molto importante nella storia delle forze armate, a favore e a tutela di tutti gli operatori delle forze di polizia a ordinamento militare, tra cui l’arma dei carabinieri. Sono diversi anni che se ne parla. Finalmente la sentenza 120 della corte costituzionale del 2018 ha riconosciuto anche ai militari la possibilità di istituire rappresentanze sindacali. Tale sentenza è un pilastro che non lascia più alcun dubbio sulla legittimità delle nuove associazioni.

L’Nsc, associazione sindacale carabinieri, sarà guidata, per quanto riguarda la provincia di Viterbo, da Giuseppe Mancuso. “Dalla parte dei lavoratori con le stellette – spiega il segretario provinciale – ma non contro la classe dirigente poiché è insieme a loro che intendiamo far crescere la nostra istituzione, vigilando sulle loro condotte nel rispetto e nell’autorevolezza reciproca. Il nuovo sindacato è già operativo. Ci stiamo battendo per una legge che regolamenti l’azione sindacale sotto il segno di un sindacato libero e liberale. Le audizioni che si sono tenute alla Difesa fanno presagire ottime aspettative.

Sono costantemente in contatto – continua Mancuso – con il segretario regionale, Gianluca Mancini, e gli altri segretari provinciali, per un’ottimale sinergia di gruppo. La mia incondizionata stima va al segretario generale Massimiliano Zetti e al segretario ragionale Lazio Gianluca Mancini per la fiducia accordatami. Un impegno indubbiamente gravoso e ricco di responsabilità in un territorio molto vasto quale è la provincia di Viterbo”.

Il Nuovo sindacato carabinieri si propone quale obbiettivo principale il benessere del personale a 360 gradi. Molti i carabinieri che credono fermamente in questo progetto e che in tale ottica stanno mettendo a disposizione le proprie conoscenze e professionalità. Grazie anche al prezioso contributo fornito da alcuni autorevoli avvocati, tra i quali Giorgio Carta, è stato istituito un pool di tutela legale e disciplinare. Fondamentale l’assistenza di Alessandra D’Alessio, esperta e consulente di psicologia in ambito militare.

Il primo convegno tenutosi a Roma sabato 11 gennaio ha avuto un ottimo riscontro. Molti i carabinieri intervenuti per avere diretto riscontro con i relatori.

12 gennaio, 2020