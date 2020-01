“Il sindaco Giuliani in stile Cochi e Renato: bravo 7+”

Orte - Il Partito democratico commenta le dichiarazioni del primo cittadino nel bilancio di fine anno

Orte – Riceviamo e pubblichiamo – Sindaco Giuliani, bravo 7+. Lo certifica il sindaco stesso.

I massimi risultati raggiunti finora da questa giunta sono delle semplici attività di normale amministrazione (ci manca solo il vantarsi di quanti certificati di residenza sono stati emessi), per di più poche e spesso fatte male, tanto che il nemmeno il sindaco osa darsi il massimo dei voti e mette le mani avanti per una possibile rinuncia alla ricandidatura.

Basterebbe fare un veloce fact checking, incrociato con il roboante programma elettorale, per vedere la povertà dei risultati.

Ristrutturazione della scuola elementare di Orte: grazie, ma per carità nostra e per la sicurezza dei nostri figli basta così!

La nuova cittadella dello sport e della cultura: unico risultato prodotto, una struttura prefabbricata adibita a spogliatoio dei campi di tennis. Questo costo di 17mila euro costituisce, a oggi, l’unico impiego dei 624mila euro di mutuo erogato nel 2016 dal Credito sportivo per il rifacimento delle gradinate dello stadio “Filesi” e che i cittadini ortani stanno già pagando da oltre 3 anni.

Viabilità Orte Scalo: manutenzione di alcuni marciapiedi. I cittadini commossi ringraziano.

Festival Alberini: non è stato abolito l’unico flebile sussulto culturale del paese, ma intanto è saltata anche questa stagione cinematografica per la vostra incompetenza nel gestire la ristrutturazione del cinema.

Ripristino telecamere: potremo vedere in alta definizione il degrado del centro storico.

Asfaltato piccolo tratto di strada: selfie sulla grande vittoria della libertà contro i comunisti della regione che non asfaltavano le strade di Orte.

Inserimento nell’organico comunale di soggetti in difficoltà: infatti avevamo notato che nell’organico della giunta comunale c’erano soggetti in grave difficoltà a ricoprire il ruolo.

Orte Sotterranea: avremmo giurato che i meriti erano dello splendido gruppo di ragazzi…

Verde: grazie regione e comitato di quartiere.

Ex Fornace: si progetta, sperando che la bomba ecologica non esploda prima.

Trenitalia: bene la battaglia sul Frecciarossa, tanto l’accordo sul parcheggio di scambio non serve finché ci sono gli extra ortani da spennare.

Sviluppo delle attività economiche: zero assoluto.

Oltre a questi risultati, come giudicare il grave scivolone istituzionale sulle elezioni per la provincia? Il comune non deve fare le leggi, le deve applicare, anche quelle che non piacciono.

Una cosa almeno ora è chiara. La giunta e la lista sono di centrodestra e in quell’ambito i vari attori di questa commedia si stanno muovendo per trovare la loro migliore collocazione politica. Lo sappiano bene tutti coloro che hanno votato, si sono candidati o sono stati eletti pensando sinceramente di essere dentro un movimento civico.

Come direbbe il maestro Renato all’alunno Cochi: “Bravo 7+”.

Partito democratico Orte

3 gennaio, 2020