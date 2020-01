Cultura - Domani e dopodomani due giorni di eventi con la classica accensione del fuoco

Condividi la notizia:











Soriano nel Cimino – Riceviamo e pubblichiamo – Come ogni anno Soriano nel Cimino festeggia Sant’Antonio Abate.

Se vi trovate da queste parti saremo lieti di benedire i vostri amici a quattro zampe e non solo.

Domenica 19 gennaio alle 9 sarà offerto un rinfresco per tutti i partecipanti e omaggeremo tutti i piccoli e grandi amici a quattro zampe e non solo del nostro tradizionale Biscotto di Sant’Antonio Abate.

Vi attendiamo numerosi.

Associazione Sant’Antonio Abate Soriano nel Cimino

Programma della manifestazione

sabato 18 gennaio

alle 17,30 santa messa del suffragio dei soci defunti

alle 18 accensione del fuoco di Sant’Antonio in piazza V. Emanuele II con rinfresco offerto dal comitato

domenica 19 gennaio

alle 9 raduno di tutti gli animali in Via Ernesto Monaci presso il piazzale delle scuole in compagnia della Banda Musicale “La Sbandata Di Chia “

alle 10,45 partenza del corteo per le vie del paese, a seguire benedizione degli animali

alle 11,45 Santa Messa

alle 13 pranzo sociale all’hotel La Bastai

Condividi la notizia:











17 gennaio, 2020