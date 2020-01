“Sosta selvaggia in via Annio e piazza Fontana Grande nonostante i divieti”

Lettere - Viterbo - Scrive Alfredo Passeri

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Prima questione. Vorrei, con educazione, segnalare la “sosta non autorizzata” lungo via Annio. Le macchine parcheggiano sul lato destro, dall’incrocio con via Cavour fino a quello di via Cardinal La Fantaine 24 ore su 24.

Pur essendoci un evidentissimo divieto di sosta 24 ore su 24. Risiedo in via Cavour e ho la possibilità di osservare che, molto spesso, chi parcheggia la propria auto lungo questa strada, lo fa per il “vezzo di averla sotto casa”.

Personalmente, la mia auto la tengo fuori le Mura, ormai da 8 anni. Non capisco perché manchino completamente i controlli (sarebbe interessante sapere quante multe per divieto di sosta sono state elevate in via Annio) e sia assente il senso civico del rispetto per i pedoni (come me) che sono in pericolo costante per il passaggio ravvicinato della auto (vengo spesso sfiorato), visto che la carreggiata è occupata da una fila continua e ininterrotta di auto in divieto di sosta.

Altra questione.

In piazza Fontana Grande c’è la presa in giro di ben 2 cartelli di divieto di sosta 24 ore su 24. Non è difficile documentare, a qualsiasi ora del giorno e della notte, che la piazza è perennemente invasa di macchine. Molto raramente, forse una volta ogni 2 mesi, i vigili elevano multe. Ma, assai spesso, ignorano le tante auto che invadono lo spazio costantemente.

Ho comunicato a voce ad una gentile vigilessa che meglio sarebbe che il comune apponesse “strisce blu” sia su via Annio, sia in piazza Fontana Grande; in modo da ricavare almeno i soldi dei parcheggi che, a questo punto, sarebbero autorizzati.

Evitando di prendere in giro noi cittadini, mortificandoli con la “sosta selvaggia”.

Spero di essere almeno ascoltato, non pretendo di più.

Le scuse che “…il personale è poco… facciamo ciò che possiamo… occorre chiedere al sindaco…”, lasciano il tempo che trovano. Non esistono cittadini di serie B: la città funziona se c’è rispetto delle piccole regole. Come quelle appena sopra descritte.

Alfredo Passeri

6 gennaio, 2020