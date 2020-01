Cronaca - Prosegue il ricorso del Comune contro la determina della Regione Lazio

Viterbo – Sovraelevazione della discarica di Monterazzano, il Tar si pronuncia a novembre.

E’ stata fissata l’udienza del tribunale amministrativo sul ricorso del Comune di Viterbo contro l’ordinanza della regione Lazio che autorizza la sovraelevazione della discarica di Monterazzano.

La determina della Pisana cui palazzo dei Priori si contrappone è quella del 10 ottobre 2019 che permetterebbe la sopraelevazione dell’invaso VT3 per una volumetria di 275mila metri cubi.

“Non siamo per nulla d’accordo – ricorda il consigliere comunale di maggioranza Giulio Marini – perché non è affatto giusto che Viterbo diventi la discarica del Lazio. La nostra città è stata autosufficiente per più di venti anni e ora deve vedersi ampliare la discarica per farci portare i rifiuti delle altre province. Non ci stiamo”.

Il Tar del Lazio ha fissato l’udienza di merito per novembre perché ritiene che serva un approfondimento maggiore prima di prendere una decisione.

