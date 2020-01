Spacciavano al parco, divieto di dimora per i due pusher trovati con 15 dosi di hashsish

Tribunale - Carabinieri - Convalidato l'arresto di un trentenne a e di un 41enne - Alla vista dei militari hanno provato a occultare la droga sotto una panchina

Viterbo – (sil.co.) – Divieto di dimora a Viterbo per i due spacciatori d’origine africana arrestati martedì pomeriggio dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile grazie ad alcuni cittadini che hanno dato indicazioni sulla presenza di presunti pusher nella zona del parco vicino a via Polidori, via Gargana e via Garbini.

I militari hanno dato seguito ai sospetti dando vita a un servizio antidroga straordinario nella zona, che ha presto dato i suoi frutti.

I due pusher sono stati infatti bloccate in flagrante mentre – proprio all’interno dell’area verde del vicino parco pubblico, pensando probabilmente di sfuggire così a occhi indiscreti – si apprestavano a cedere una dose di hashish del peso di 2 grammi a un giovane assuntore.

In manette sono finiti un senegalese di 41 anni e un trentenne originario del Gambia, sorpresi in flagranza di spaccio sotto il sole tiepido del primo pomeriggio del 14 gennaio, attorno alle ore 15.

Entrambi già noti per precedenti analoghi, sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio in concorso dopo il ritrovamento di altre 14 dosi di hashish, per complessivi 17 grammi, che uno dei due complici aveva tentato di occultare, facendo scivolare un involucro sotto la panchina sulla quale i due fingevano di stare seduti a chiacchierare.

La mossa non è però sfuggita ai militari, che hanno immediatamente raccolto e posto sotto sequestro le dosi di stupefacente, confezionato e pronto ad essere immesso sul mercato.

Ieri mattina il trentenne gambiano e il 41enne senegalese sono comparsi davanti al giudice Elisabetta Massini che, convalidando il fermo, li ha rimessi in libertà, accogliendo la richiesta della pm Paola Conti di disporre per entrambi, visti i precedenti, il divieto di dimora a Viterbo.

17 gennaio, 2020