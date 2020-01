Sparatoria in un liceo, morto studente di 18 anni

Cronaca - In Texas - A sparare, un compagno di classe

Houston – Sparatoria in un liceo, muore studente di 18 anni, a ucciderlo sarebbe stato un suo compagno.

Il presunto killer è stato fermato dopo ore di caccia. Sarebbe un compagno di classe della vittima, trovato dietro un cassonetto dove si era nascosto.

La sparatoria, alla Bellaire High School in Texas, intorno all’uscita degli studenti.

Per il ragazzo colpito, non è bastato il trasporto in ospedale. Il 18enne non ce l’ha fatta.

15 gennaio, 2020