“Sposo il progetto incentrato sui giovani ma serve anche un po’ d’esperienza…”

Sport - Calcio - Serie C - Viterbese - Dopo il successo sul Picerno Antonio Calabro si gode l’ottavo posto momentaneo ma chiede rinforzi alla società - A Pagani out Bianchi per squalifica

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Potenza – La gara col Picerno poteva cambiare una stagione.

In caso di vittoria della squadra di casa la Viterbese sarebbe scivolata ad appena due punti dalla zona playout. Con un successo esterno avrebbe invece raggiunto l’ottavo posto e la zona playoff.

Per fortuna dei laziali ha prevalso la seconda ipotesi. E nonostante l’obiettivo primario rimangano i 42 punti della canonica “quota salvezza” l’ottavo posto momentaneo consente alla squadra di Antonio Calabro di guardare al futuro in maniera più ottimista. Il tutto grazie al terzo risultato utile consecutivo tra fine dicembre e inizio gennaio, con cui i leoni hanno portato a casa sette punti su nove.

A decidere il match del Viviani di Potenza una rete di Mamadou Tounkara, che ha interrotto un digiuno che durava da tre mesi e ha regalato alla Viterbese il secondo squillo esterno della stagione. Prima e dopo tanta intensità ma poche occasioni da entrambe le parti, col forcing finale rossoblù che si è rivelato inutile e non ha spostato il risultato dall’1-0 per gli ospiti. Da sottolineare, oltre al match winner, anche la prestazione di Cristian Bunino (autore dell’assist).

“Abbiamo sofferto nel finale – ammette l’allenatore – ma non ho mai visto vincere una partita senza sofferenza. Il Picerno non fa minutaggio e ha un’età media molto più alta rispetto alla nostra: con questi dati i nostri risultati assumono un valore maggiore.

Il doppio cambio nell’intervallo? Nei momenti di difficoltà in campo c’è bisogno di esperienza e proprio per questo ho tolto Besea, peraltro ammonito, per De Falco. Anche Bianchi aveva preso un giallo e ho preferito togliere anche lui.

Non ci dimentichiamo che la squadra era orfana del capitano che per i giovani era una guida. Io sposo al 100 percento la filosofia della società incentrata sui giovani ma serve anche un po’ d’esperienza. I ragazzi vanno supportati da qualche over che prenda per mano la squadra.

Markic? Ha preso una botta al costato e speriamo che recuperi per Pagani. Io di certo per mercoledì non recupero (ride, ndr). La vittoria la dedico ai tifosi presenti allo stadio. Abbiamo vissuto la tensione insieme e si meritano questo successo”.

Rientrata a Viterbo in serata, la Viterbese tornerà ad allenarsi già stamani per preparare il turno infrasettimanale da giocare mercoledì sul campo della Paganese. A Pagani non ci sarà Edoardo Bianchi, che dopo il quinto giallo sarà squalificato per un turno dal giudice sportivo.

Samuele Sansonetti

La cronaca del match: La Viterbese ritrova il sorriso, agganciato l’ottavo posto di Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

22esima giornata

domenica 19 gennaio

Picerno – Viterbese (sabato)

Vibonese – Cavese

Catania – Potenza

Bisceglie – Reggina

Ternana – Rende

Bari – Rieti

Paganese – S. Leonzio

Casertana – V. Francavilla

Teramo – Avellino

Catanzaro – Monopoli

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 49 20 15 4 1 42 13 29 Bari 40 20 11 7 2 34 14 20 Ternana 40 20 12 4 4 28 19 9 Potenza 39 20 12 3 5 24 14 10 Monopoli 37 20 12 1 7 27 17 10 Catanzaro 32 20 9 5 6 28 22 6 Catania 29 20 8 5 7 29 30 -1 Viterbese 28 21 8 4 9 29 27 2 Teramo 28 20 7 7 6 22 23 -1 Vibonese 27 20 6 9 5 38 26 12 Paganese 27 20 7 6 7 31 26 5 Avellino 27 20 8 3 9 25 29 -4 Casertana 26 20 6 8 6 28 27 1 Cavese 25 20 6 7 7 18 28 -10 V. Francavilla 23 20 5 8 7 24 27 -3 Picerno 20 21 5 5 11 20 27 -7 Bisceglie 14 20 2 8 10 16 30 -14 Rende 14 20 3 5 12 14 36 -22 S. Leonzio 11 20 2 5 13 19 39 -20 Rieti 8 20 3 4 13 21 43 -22

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe, Mamadou Tounkara

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Salvatore Molinaro, Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli, Nicholas Bensaja

Condividi la notizia:











19 gennaio, 2020