Stefano Negro è al Rocchi, il difensore alla Viterbese fino a giugno

Sport - Calcio - Serie C - Terzo rinforzo per Antonio Calabro, che potrà schierare il calciatore del Monza già da domenica contro il Catanzaro

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Prestito secco fino a giugno ma anche un’opzione per la prossima stagione.

La trattativa tra la Viterbese e il Monza per Stefano Negro si può considerare conclusa.

Il difensore arriva nella Tuscia dopo due anni e mezzo in biancorosso e andrà a occupare, almeno per sei mesi, la casella lasciata libera dalla partenza di Zhivko Atanasov.

L’ufficialità è attesa tra stasera e domani ma intanto il calciatore ha iniziato la sua nuova avventura nel Lazio, raggiunto stamani dopo i contatti di ieri tra il procuratore Giuseppe Galli, il club brianzolo e quello di via della Palazzina.

Attorno alle 15,30 il classe ’95 si è spostato dal Rocchi al Vincenzo Rossi del Pilastro per la seconda parte di allenamento. Nel tardo pomeriggio, dopo l’arrivo del presidente Marco Romano a Viterbo, arriverà la firma sul contratto. Per lui una presenza in serie B con la Pro Vercelli e 59 apparizioni in serie C tra Pro Piacenza e Monza.

Il calciatore originario di Biella diventa quindi il terzo rinforzo per Antonio Calabro dopo Eros De Santis e Cristian Bunino. Il quarto, Aimone Calì, rimane ancora in stand-by a causa di un problema di tesseramento che deve risolvere l’Atalanta (società che ne detiene il cartellino).

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

23esima giornata

domenica 26 gennaio

Rende – Vibonese 1-1 (sabato)

Reggina – Bari 1-1

Viterbese – Catania 2-0

V. Francavilla – Paganese 2-0

Monopoli – Ternana 0-0

Potenza – Bisceglie 1-0

Rieti – Casertana 1-0

Avellino – Picerno 1-1

Cavese – Teramo 1-0

S. Leonzio – Catanzaro (lunedì)

Serie C – girone C

classifica

Squadra PT G V P S GF GS DR Reggina 53 23 16 5 2 46 17 29 Bari 47 23 13 8 2 41 17 24 Ternana 47 23 14 5 4 34 20 14 Monopoli 44 23 14 2 7 30 18 12 Potenza 44 23 13 5 5 26 15 11 Teramo 34 23 9 7 7 24 24 0 Catania 33 23 9 6 8 33 34 -1 Viterbese 32 23 9 5 9 31 27 4 Catanzaro 32 22 9 5 8 29 25 4 Cavese 31 23 8 7 8 21 31 -10 V. Francavilla 30 23 7 9 7 29 29 0 Paganese 29 23 7 8 8 31 28 3 Vibonese 28 23 6 10 7 39 29 10 Casertana 28 23 6 10 7 29 29 0 Avellino 28 23 8 4 11 27 34 -7 Picerno 24 23 6 6 11 24 29 -5 Bisceglie 17 23 3 8 12 18 33 -15 Rende 15 23 3 6 14 16 41 -25 S. Leonzio 12 22 2 6 14 19 40 -21 Rieti 11 23 4 4 15 24 51 -27

Serie C – girone C

i marcatori della Viterbese

8 gol: Michele Volpe, Mamadou Tounkara

2 gol: Andrea Errico, Daniel Bezziccheri, Zhivko Atanasov, Salvatore Molinaro, Nicholas Bensaja

1 gol: Stefano Antezza, Mario Pacilli (1 rigore), Davide Sibilia, Marco Simonelli, Mattia Zanoli

28 gennaio, 2020