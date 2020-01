Stella azzurra Ortoetruria contro Albano basket club

Sport - Pallacanestro - Prima di ritorno per i cestisti viterbesi

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Prima di ritorno per la Stella azzurra Viterbo Ortoetruria che stasera alle 18,30 affronta in trasferta i padroni di casa dell’Albano basket club.

La squadra di coach Cipriani è formazione assai temibile sul parquet amico e già in più di un’occasione ha riportato successi importanti contro team molto quotati. L’Ortoetruria, che nell’ultima gara giocata ha superato al PalaMalè il San Paolo Ostiense, occupa attualmente la seconda posizione in graduatoria in coabitazione con Petriana e Tiber.

“Ci vorrà testa e grande attenzione – dichiara coach Fanciullo – perché i nostri avversari giocano un basket rapido fatto di agonismo e dinamismo, oltre ad avere alcuni ottimi elementi nel proprio roster. Dobbiamo evitare di farci imbrigliare dal loro gioco dovendo invece essere capaci di dettare noi i ritmi della partita. Domenica abbiamo sofferto contro il San Paolo proprio le troppe difficoltà nel riuscire a creare le situazioni più adatte alle nostre caratteristiche e non voglio vedere ripetersi certi errori che alla fine possono risultare pericolosissimi. Dai miei ragazzi pretendo massima concentrazione e tanta voglia di far bene, senza pressioni inutili, ma con consapevolezza dei propri mezzi”.

In campo per la Stella andranno Price, De Gregorio, Rogani, Navarra, Baldelli, Meroi, Pebole, Rubinetti, Piazzolla e Casanova. Dirigono l’incontro Bova e Dinoi di Roma.

Ufficio Stampa Pallacanestro Stella Azzurra Viterbo

19 gennaio, 2020