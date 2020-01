Stop dell’acqua a Tessennano

Talete - Il 24 gennaio dalle 8,30 per lavori urgenti di riparazione sulla condotta idrica in località Il Poggio

Tessennano – Riceviamo e pubblichiamo – Dovendo eseguire lavori urgenti di riparazione sulla condotta idrica in località Il Poggio, nel comune di Tessennano, si rende necessario interrompere il flusso idrico il 24 gennaio dalle 8,30 a fine lavori (previsto per il giorno 24/01/2020 ore 19,00 salvo complicazioni).

Pertanto, per tutta la durata dei lavori, si avrà mancanza d’acqua e/o abbassamenti di pressione nelle seguenti vie/località e zone limitrofe:

Via del Poggio,

Via Dell’Indipendenza,

Via Roma,

Via Savoia,

Via Guglielmo Marconi,

Via Cavour, Via Mameli,

Str. provinciale 14,

Loc. Le Vigne,

Via Giacomo Leopardi,

Via Piave,

Al momento del ripristino del flusso idrico, potrebbe verificarsi un intorbidamento momentaneo dell’acqua.”

Talete S.p.A.

Segreteria Tecnica

22 gennaio, 2020