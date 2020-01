Viterbo - Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118

Condividi la notizia:











Viterbo – Fuori strada con l’auto, muore 40enne. Tragedia nella tarda serata, intono alle 23, a Viterbo.

Per cause da accertare, una macchina nera ha perso il controllo e si è schiantata contro l’insegna con prezzi benzina del distributore Q8 sulla Sammartinese in direzione di San Martino.

Sia l’auto che la colonnina sono andate distrutte.

Uno schianto violentissimo, in seguito al quale la persona a bordo dell’auto è morta.

Si tratta di un 40enne.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, vigili e il 118. Da accertare la dinamica dell’incidente.

Condividi la notizia:











15 gennaio, 2020