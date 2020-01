Strada a rischio frana, la maratonina dei tre comuni diventa “dei due comuni”…

Sport - Atletica leggera - La 41esima edizione della corsa salta il passaggio a Civita Castellana per l'impraticabilità della salita dei Millecori

Civita Castellana – (s.s.) – Strada a rischio frana e niente tracciato classico.

La maratonina dei tre comuni, almeno per quest’anno, diventa “dei due comuni” per via del mancato passaggio a Civita Castellana.

Brutta notizia a ridosso della 41esima edizione dell’importante corsa in programma domenica, che ogni anno attraversa il comune civitonico e quelli di Nepi e Castel Sant’Elia.

A impedire alla regina d’inverno di transitare lungo il percorso stabilito, il pericolo di frane lungo la salita dei Millecori, precisamente tra il chilometro 8,000 e il chilometro 8,5000 della strada provinciale castellese.

“Dispiace dirlo – si legge nella nota degli organizzatori – ma quest’anno il percorso della tre comuni sarà diverso. Nonostante l’impegno profuso da tutti i soggetti in campo non ci sono le condizioni per transitare sulla strada provinciale 77. Le abbiamo provate tutte, cercando alternative percorribili, ma nessuna di queste poteva, neppure lontanamente, consentire il passaggio di oltre 1600 atleti in condizioni di sicurezza.

Detto già dell’impossibilità di aggirare i circa 100 metri a rischio frana, è stato sviluppato un tracciato, non meno bello e affascinante, ma non la tre comuni, per consentire in ogni caso lo svolgimento di una gara, che giunta alla 41esima edizione mai ha saltato un appuntamento e che tale prerogativa vuole in ogni caso mantenere. Il percorso, lungo 21,176 chilometri e valido anche come performance per eventuali griglie alla Roma – Ostia, si svilupperà esclusivamente tra i comuni di Nepi e Castel Sant’Elia, arrivando a lambire per pochi metri il territorio di Civita Castellana, proprio all’imbocco dei Millecori, lato inizio discesa.

Il tracciato è diverso, non c’è dubbio, e anche per noi questo non è il tracciato della tre comuni che si ripresenterà a nuovo il prossimo anno, viste le rassicurazioni della provincia e di tutti gli enti interessati, sulla realizzazione di lavori definitivi. Noi abbiamo fatto tutto ciò che era nelle nostre possibilità, ma alla fine a malincuore abbiamo dovuto fare una scelta, saltare l’edizione oppure il percorso alternativo. Abbiamo optato per questo perché crediamo che una storia non si può interrompere”.

Samuele Sansonetti

22 gennaio, 2020