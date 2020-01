“Strada Sterpaio e Ponte del diavolo chiuse perché piene di buche…”

Comune - Il movimento civico Viterbo 2020 sull'ordinanza del sindaco in vigore dal 31 dicembre

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Quale miglior brindisi per lasciarsi alle spalle le nubi che hanno caratterizzato lo scarso lavoro dell’amministrazione Arena nel 2019 che infiocchettare il 31 dicembre con una determina dirigenziale imbarazzante?

In chiusura d’anno, il comune ha pensato bene di chiudere al traffico strada Sterpaio e strada Ponte Del Diavolo, due strade la cui precarietà era stata portata già nell’ottobre scorso all’attenzione del settore di competenza dal nostro movimento grazie alle segnalazioni del “PaganoLoro”, con tanto di documentazione fotografica a certificare l’urgenza di una situazione che le copiose piogge di novembre non hanno fatto che peggiorare rendendole ormai impercorribili.

Se si fosse intervenuto subito se ne sarebbe potuta scongiurare la chiusura, ma l’amministrazione deve aver pensato che dopotutto è una faccenda che riguarda solo una zona decentrata della città, strade secondarie che se non fosse per le decine e decine di persone che le devono percorrere giornalmente per andare al lavoro, in una zona di aziende agricole e agriturismi, si possono lasciare al loro destino.

Come è sua triste abitudine, questa amministrazione anziché ripristinare velocemente decide di rimandare la sistemazione a non si sa quando, non trovando di meglio che chiudere al traffico e consentire il transito ai soli residenti con un limite di velocità di 20 chilometri orari.

I residenti sono dunque pregati di adottare tutte le cautele del caso per evitare di aggiungere i danni che potrebbero subire i loro mezzi alla beffa congegnata dal Comune.

Se chi amministra avesse contezza del territorio, si accorgerebbe che strada ponte del Diavolo e strada Sterpaio non possono essere considerate strade secondarie al punto di vietarne il transito: sono arterie che collegano alla strada provinciale 11 che porta sia a Tuscania che a Vetralla, oltre che alla superstrada.

Non solo: ricordiamo al sindaco che sulla zona insiste un’isola ecologica dove vanno a conferire i cittadini residenti, e non si può pensare di costringere i cittadini, già costretti a percorrere chilometri per via delle scarse isole di prossimità presenti, a fare un percorso a ostacoli per riuscire a conferire correttamente i rifiuti a causa dei problemi legati al fondo stradale.

Invitiamo il sindaco ad intervenire prontamente affinché venga ripristinata al più presto la normale viabilità e aggiungiamo che se in futuro volesse prestare attenzione alle nostre segnalazioni facendo manutenzione ordinaria, si risparmierebbero denari per le casse comunali e disagi per i cittadini.

Movimento civico Viterbo 2020

4 gennaio, 2020