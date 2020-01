“Strada Sterpaio, a breve le procedure di gara per affidare i lavori”

Viterbo - L'assessore ai Lavori pubblici Laura Allegrini

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – A seguito di diverse richieste da parte di alcuni cittadini riguardanti la situazione di strada Sterpaio, ritengo opportuno e doveroso fornire degli aggiornamenti e soprattutto delle rassicurazioni in merito alla sistemazione della strada.

Il rifacimento della pavimentazione è stato previsto e concordato dallo scorso novembre. Tra le risorse finanziarie stanziate nel 2019 con l’avanzo di bilancio, non a caso, ci sono anche quelle che riguardano la sistemazione di strada Sterpaio.

Una priorità, viste le condizioni del manto stradale. Non appena individuati i fondi, abbiamo avviato le procedure per le progettualità. Con tanto di determina, la numero 5900 datata 17 dicembre 2019, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per la messa in sicurezza della viabilità su strada Sterpaio.

Le procedure di gara per l’affidamento dei lavori partiranno a breve. Le abbondanti piogge, il notevole transito veicolare a cui la strada era sottoposta e l’usura di alcuni tratti realizzati ormai da diversi anni, hanno accentuato e aggravato il degrado della strada. Pertanto, nonostante i vari interventi tampone da parte dell’ufficio manutenzione stradale con la chiusura delle buche più pericolose, si è ritenuto opportuno, per questioni di sicurezza, interdire il transito.

L’intervento che si andrà ad effettuare, per un importo di quasi cento mila euro, riguarderà il rifacimento dei tratti di pavimentazione maggiormente compromessi e ammalorati. Si effettueranno interventi di messa in sicurezza, si provvederà inoltre alla pulizia delle banchine per migliorare il deflusso delle acque meteoriche. Verrà eseguita una bitumatura a tratti per una lunghezza stimata di circa mille metri.

Sulla chiusura di strada Sterpaio sto sentendo diverse versioni, molte delle quali non corrispondenti ai fatti. E i fatti sono quelli scritti negli atti amministrativi. Per evitare polemiche, derivanti da informazioni non veritiere o non corrette, e soprattutto per rispondere ai numerosi cittadini che mi hanno chiesto informazioni in merito alle tempistiche di riapertura della strada, ho voluto ricostruire la situazione degli ultimi mesi, ovvero, dallo scorso novembre, quando sono stati stanziati i fondi per la sistemazione della strada.

Laura Allegrini

Assessore ai Lavori pubblici

Condividi la notizia:











24 gennaio, 2020