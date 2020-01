Viterbo - Intervento di 118 e polizia stradale

Viterbo – Fuori strada sulla Tuscanese, un ferito.

Incidente intorno ieri sera alle 20 tra Tuscania e Viterbo.

Per cause ancora in corso di accertamento una macchina avrebbe colpito il guard rail andando a finire fuori strada. Non sarebbero coinvolte altre macchine.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e gli agenti della polizia stradale per tutti i rilievi del caso.

Il traffico ha subito qualche rallentamento.

Il conducente รจ stato trasportato a Belcolle ma non sarebbe ferito gravemente.

31 gennaio, 2020