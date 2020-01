Stupra e rompe il naso alla ex, 34enne resta ai domiciliari

Tarquinia - L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al giudice

Condividi la notizia:











Tarquinia – Si è avvalso della facoltà di non rispondere il 34enne arrestato dai poliziotti del commissariato di Tarquinia per violenza sessuale, lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia. L’uomo, accusato di aver stuprato e rotto il naso alla ex, venerdì è comparso davanti al gip del tribunale di Civitavecchia. Convalidato l’arresto, il giudice ha confermato la misura di custodia cautelare ai domiciliari.

Il 34enne, di Tarquinia, è difeso dagli avvocati Paolo Pirani e Fabio Viscarelli. “Gli atti d’indagine – commentano i legali – ancora non sono tutti a nostra disposizione, per questo l’assistito ha preferito avvalersi della facoltà di non rispondere. Anche da parte nostra, in attesa di leggere le carte, c’è massimo riserbo sulla dinamica dei fatti contestati”.

La questura di Viterbo, in una nota, parla di “gravi e reiterate condotte aggressive” da parte del 34enne nei confronti della ex convivente. La vittima, secondo l’accusa, negli anni avrebbe subito vessazioni psicologiche e fisiche. Quest’ultime sfociate anche in rapporti sessuali non consenzienti e nella rottura del naso. “Dalle indagini della polizia giudiziaria del commissariato di Tarquinia – spiega la questura – è emerso che da tempo la donna subiva ripetutamente maltrattamenti da parte del convivente, sfociati anche in violenze sessuali. Più volte era ricorsa alle cure mediche in ospedale, riscontrando in un’occasione pure la frattura delle ossa nasali”.

Ricevuta l’informativa di reato, la procura di Civitavecchia ha chiesto e ottenuto gli arresti domiciliari per il 34enne. L’ordinanza di custodia cautelare gli è stata notificata mercoledì pomeriggio. “Il provvedimento restrittivo – sottolinea la questura – trae origine da un intervento della squadra volante del commissariato di Tarquinia in un’abitazione del comune sul litorale viterbese per una lite familiare, seguito da una denuncia presentata dalla ex convivente dell’uomo”.

Condividi la notizia:











19 gennaio, 2020